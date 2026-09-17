Adolescente de 15 años ingresa al hospital tras ingerir medicamentos controlados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una adolescente de 15 años fue ingresada durante la madrugada al Hospital General Salvador Chavarría, luego de ingerir medicamentos controlados, en un hecho cuyas circunstancias y posible intención son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, la menor habría ingerido los fármacos en un posible intento de atentar contra su vida, por lo que fue trasladada de inmediato al nosocomio para recibir atención médica.

Tras ser valorada por personal médico, la adolescente quedó bajo observación y fue reportada como estable.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía acudieron al hospital tras recibir el reporte de los hechos, con el propósito de tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.