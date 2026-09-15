Detienen a segundo implicado en asalto a tiktoker en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La investigación por el asalto violento contra una tiktoker de Piedras Negras llevó a la detención de un segundo presunto implicado, quien, junto con otro sujeto, quedó vinculado a proceso y bajo prisión preventiva.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal identificaron a los dos probables responsables y obtuvieron órdenes de captura en su contra, mismas que fueron cumplimentadas durante los últimos días.

El segundo detenido fue identificado como Cristofer "N", alias "El Moyo", de 26 años. Previamente había sido detenido Carlos Eduardo "N", alias "El Lalo" o "Jojóles", de 24 años, por su probable participación en los hechos.

Detalles confirmados

El caso se originó cuando la víctima realizaba una transmisión en vivo en las inmediaciones del Río Bravo y fue abordada por dos hombres, quienes la despojaron de 15 mil pesos antes de escapar del lugar.

De acuerdo con el funcionario, durante el fin de semana se realizó la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público presentó los elementos probatorios obtenidos durante las indagatorias. El juez consideró que existían datos suficientes para vincular a proceso a ambos imputados.

Acciones de la autoridad

Como medida cautelar, los dos permanecerán internados en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras continúa el proceso penal. El juzgador concedió, además, un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Rodríguez Ríos señaló que durante ese periodo el Ministerio Público continuará recabando elementos probatorios para fortalecer la carpeta de investigación y preparar la etapa de juicio.

Con la resolución judicial, ambos imputados enfrentan ya un proceso penal por su probable participación en el robo con intimidación.