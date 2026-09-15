Gestiones dan resultados: Destaca Gabriel Elizondo reapertura del Puente Internacional II de Piedras Negras para camiones vacíos

PIEDRAS NEGRAS, COAH., 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026. — El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la reapertura del Puente Internacional II de Piedras Negras para el tránsito de camiones con caja vacía y sin caja, de Estados Unidos hacia México, luego de las gestiones realizadas para atender el congestionamiento que afectaba al sector transportista y al comercio fronterizo.

Gabriel Elizondo explicó que esta situación era una preocupación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien le planteó la importancia de gestionar ante las autoridades correspondientes una solución que permitiera agilizar el cruce y evitar mayores afectaciones a la actividad económica de la frontera.

A partir de ello, y tras escuchar también las inquietudes del sector transportista de Piedras Negras, el senador presentó un oficio ante la Agencia Nacional de Aduanas de México y llevó al Senado un Punto de Acuerdo para solicitar acciones que permitieran atender la problemática en el cruce Piedras Negras–Eagle Pass.

"Nuestro gobernador Manolo Jiménez nos compartió su preocupación por esta situación y nos pusimos a jalar. Escuchamos también a los transportistas, llevamos el tema al Senado y gestionamos ante las autoridades federales. Hoy vemos un resultado que beneficia al transporte, al comercio y a toda la dinámica económica de nuestra frontera", señaló Gabriel Elizondo.

El senador destacó que la reapertura demuestra que la coordinación y la gestión dan resultados cuando se ponen por delante los intereses de Coahuila.

"En Coahuila sabemos trabajar en equipo. Junto a nuestro gobernador Manolo Jiménez vamos a seguir gestionando y llevando la voz de nuestro estado a donde sea necesario para resolver los temas que importan a nuestra gente y a nuestros sectores productivos", concluyó.