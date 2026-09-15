Va a prisión por robo de caja fuerte con 150 mil pesos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Carlos Adrián "N", de 45 años, quedó internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras luego de que un juez lo vinculara a proceso por el robo de una caja fuerte que contenía 150 mil pesos, ocurrido en un domicilio de Residencial El Lago.

El imputado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación, luego de que, durante la audiencia inicial, el juez considerara suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que, tras ser detenido, Carlos Adrián "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinó sujetarlo a proceso.

Como parte de la resolución, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la carpeta de investigación. Durante ese periodo, el acusado continuará recluido en el penal de la ciudad.

Investigación en curso

El delegado agregó que el expediente permanece abierto debido a que la Fiscalía investiga la posible participación de una segunda persona en el robo, por lo que las indagatorias continúan para determinar su eventual responsabilidad.