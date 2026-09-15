Reanudan cruce de camiones vacíos por la Aduana de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) levantó la restricción al ingreso de unidades de carga vacías procedentes de Estados Unidos por la Aduana de Piedras Negras, por lo que este lunes se reanudó el cruce hacia México.

La Aduana local notificó a los usuarios mediante un aviso en el que informó que, a partir del 14 de septiembre, quedó restablecido el cruce de vehículos vacíos de carga en dirección de Estados Unidos a México.

La restricción había entrado en vigor el 9 de septiembre y contemplaba, hasta nuevo aviso, la suspensión del ingreso de unidades vacías y tractocamiones sin remolque procedentes de Eagle Pass.

Durante los cinco días que permaneció vigente la medida, transportistas y empresas tuvieron que modificar su logística para reposicionar las unidades que regresaban a México tras realizar operaciones en Estados Unidos.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) había advertido que la restricción generaba costos adicionales, acumulación de unidades e incertidumbre para el sector, por lo que solicitó a las autoridades restablecer el cruce.

Con el levantamiento de la medida, los transportistas podrán nuevamente retornar unidades vacías por este puerto fronterizo y mantener sus operaciones entre Piedras Negras y Eagle Pass.

Acciones de la autoridad

La reapertura ocurrió el mismo día en que transportistas habían anunciado una protesta en el acceso de carga de la Aduana de Piedras Negras, movilización que finalmente no se llevó a cabo.

Detalles confirmados

La ANAM ha indicado que el levantamiento de la restricción permitirá una mayor fluidez en el cruce de mercancías y unidades vacías, beneficiando a los transportistas de la región.

Impacto en la comunidad

La medida es vista como un alivio para los transportistas que enfrentaban dificultades logísticas y costos adicionales debido a la restricción previa.