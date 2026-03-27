Interviene Pronnif tras intento de menor por quitarse la vida en la colonia Doctores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades tomaron conocimiento de un presunto intento de suicidio protagonizado por una adolescente de 16 años en la colonia Doctores, en Piedras Negras, hecho que derivó en su hospitalización.

La joven, identificada como Ruth Eunice "N", fue ingresada al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, donde permanece bajo atención médica tras el incidente ocurrido en su vivienda.

Aunque no se han determinado las causas que motivaron la situación, familiares indicaron que la menor ya habría enfrentado episodios similares anteriormente.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que tras la revisión correspondiente no se configuró ningún delito, por lo que el caso no derivará en una investigación penal.

Intervención de la Pronnif

Sin embargo, se dio intervención a la Pronnif, dependencia que realizará un análisis del entorno de la menor y dará seguimiento al caso para asegurar que reciba apoyo y atención especializada.