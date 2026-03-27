Investigan presunto robo con violencia en Paseo del Río de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia de Coahuila mantiene abierta una investigación tras el reporte de un presunto robo con violencia ocurrido en el Paseo del Río, en Piedras Negras, el cual podría estar relacionado con un conflicto entre particulares.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos se registraron el miércoles al mediodía, cuando Pedro Raúl Macías Villegas, de 25 años, denunció haber sido abordado por un individuo en el sector cercano a la calle Doctor Coss.

El afectado manifestó que el sujeto, descrito como una persona de tez morena que vestía mezclilla azul, lo amenazó para quitarle dinero en efectivo —alrededor de 150 pesos—, así como un teléfono celular.

Elementos de seguridad se movilizaron al lugar tras el reporte para recabar datos e iniciar las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

No obstante, el delegado de la Fiscalía en la región norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que una de las líneas de investigación señala que el presunto agresor podría tener relación con la vida personal del denunciante, específicamente como pareja de su exesposa.