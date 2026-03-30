Adolescente de 13 años intenta quitarse la vida en la colonia El Edén

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una adolescente de tan solo 13 años, identificada como Victoria Adriana, protagonizó un intento de suicidio en hechos registrados en la colonia El Edén, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Paramédicos y rescatistas acudieron de inmediato al domicilio para brindarle atención médica, confirmando que, pese a las lesiones, estas no ponían en riesgo su vida.

La adolescente fue atendida por paramédicos

De acuerdo con autoridades, no es la primera ocasión en que se presenta una situación similar en ese mismo domicilio, lo que ha encendido las alertas entre las corporaciones de seguridad.

Autoridades advierten sobre la salud emocional

Ante este panorama, elementos de la Agencia de Investigación Criminal hicieron un llamado a los padres de familia para que busquen apoyo profesional y atiendan de manera oportuna la salud emocional de sus hijos.