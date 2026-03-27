Denuncian intimidación de inspectores municipales en domicilio de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- De nueva cuenta, el actuar de servidores públicos municipales quedó bajo escrutinio ciudadano, luego de difundirse un video en el que un inspector de transporte protagoniza un episodio de confrontación y presunta intimidación contra un particular.

Las imágenes, captadas por un ciudadano, muestran al funcionario reaccionando de manera agresiva al percatarse de que estaba siendo grabado. Lejos de conducirse con mesura, el inspector encara al ciudadano e intenta agredirlo, situación que no escaló gracias a la intervención de una tercera persona.

De acuerdo con el testimonio que acompaña el video, los inspectores arribaron a un domicilio tras un supuesto reporte ciudadano y, aun cuando la persona se encontraba en propiedad privada, uno de ellos lanzó la advertencia: "¿Quieres que te saque?", sin mostrar orden judicial. Posteriormente, el mismo servidor público habría amenazado al ciudadano al insinuar que conocía su domicilio.

Acciones de la autoridad

La situación se tensó aún más con la llegada de otro individuo a bordo de una camioneta Ford Expedition blanca, sin logos oficiales y con placas de Texas, quien presuntamente acudió en apoyo de los inspectores, para posteriormente retirarse a exceso de velocidad.

El caso reavivó el debate sobre abuso de autoridad y falta de control en áreas operativas del municipio. Ciudadanos demandan no solo respeto, sino también servidores públicos capacitados para manejar situaciones sin recurrir a la intimidación.

Reacciones de la comunidad

Ahora, la atención se centra en la postura que adopte el jefe de transporte municipal, Jesús Homero Castro Vela, quien deberá esclarecer los hechos y, en su caso, determinar sanciones. La omisión, advierten ciudadanos, solo fortalecería la percepción de impunidad.

El video ya circula ampliamente en redes sociales, donde ha generado inconformidad y ha renovado el papel de la vigilancia ciudadana como mecanismo para evidenciar abusos.