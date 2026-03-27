Alertan por alza de diarreas en vacaciones; piden evitar mariscos crudos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante cada periodo vacacional, particularmente en Semana Santa, se registra un incremento en enfermedades gastrointestinales, principalmente diarreas, por lo que autoridades de salud llamaron a la población a reforzar medidas preventivas.

El consumo de mariscos crudos o en mal estado figura entre los principales factores de riesgo, advirtió el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval. Por ello, recomendó ingerirlos bien cocidos y verificar su frescura antes de consumirlos. En el caso del pescado, añadió, también es fundamental asegurarse de su adecuada preparación y procedencia.

Prevención de enfermedades gastrointestinales

Otro aspecto clave es observar las condiciones de higiene de los establecimientos donde se consumen alimentos. Aunque no siempre existe certeza total, se sugiere optar por lugares que, al menos a simple vista, mantengan limpieza en sus instalaciones.

El especialista advirtió que grupos vulnerables, como menores de cinco años, adultos mayores y personas con padecimientos como diabetes o hipertensión, deben extremar precauciones, ya que una diarrea puede provocar descompensaciones graves en su estado de salud.

Ante la presencia de síntomas, exhortó a evitar la automedicación. El uso innecesario de antibióticos puede alterar la flora intestinal y agravar el cuadro, por lo que insistió en acudir con un profesional de la salud para recibir tratamiento adecuado.

Vigilancia epidemiológica en regiones de riesgo

Asimismo, informó que se mantiene vigilancia epidemiológica en personas que viajan a regiones donde existen enfermedades como el cólera, particularmente en zonas del Caribe y Sudamérica.

Aunque el aumento de estos padecimientos es habitual durante vacaciones, subrayó que puede prevenirse si se siguen medidas básicas de higiene y una adecuada preparación de los alimentos.