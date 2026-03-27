Memo Ruiz lleva soluciones a Hijos de Veteranos con su Casa de Gestoría Móvil

Piedras Negras, Coahuila, 27 de marzo del 2026.– Cumpliendo con su estilo de trabajo cercano y de resultados, el diputado Memo Ruiz regresó a territorio con una nueva jornada de la "Casa de Gestoría Móvil", ahora en la colonia Hijos de Veteranos, donde cientos de vecinos aprovecharon los servicios y apoyos llevados directamente hasta su comunidad.

Desde temprano, familias completas se dieron cita para recibir atención, hacer gestiones y plantear sus necesidades, en un ambiente ágil y sin tanta vuelta, justo como lo ha venido impulsando el legislador.

Memo Ruiz reiteró que su compromiso es claro: no quedarse en la oficina y volver una y otra vez a las colonias.

"Nuestra prioridad es que el trabajo legislativo no se quede en el escritorio; regresar con soluciones reales es la mejor forma de cumplirle a la gente", expresó.

Servicios ofrecidos a la comunidad

Durante la jornada, las y los asistentes pudieron acceder a consultas médicas, apoyo en trámites, programas sociales, así como a espacios de escucha directa para integrar sus peticiones a la agenda legislativa. Además, no faltaron dinámicas ya características como "El Mandadito de Memo" y la tradicional lotería, que le dieron un toque más cercano y familiar al evento.

Compromiso de cercanía con la ciudadanía

Con este tipo de acciones, la Casa de Gestoría Móvil sigue consolidándose como un enlace directo entre el Congreso y las familias de Piedras Negras, acercando apoyos sin intermediarios y, sobre todo, manteniendo el contacto cara a cara con la gente.