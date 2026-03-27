Hallan a hombre sin vida dentro de vehículo abandonado en la carretera Piedras Negras–Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una persona del sexo masculino fue localizada sin vida al interior de un vehículo abandonado a un costado de la carretera Piedras Negras–Nava, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y autoridades de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en un automóvil Toyota color blanco que se encontraba a la orilla de la vía, en el tramo que conecta ambos municipios. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila y la Policía Municipal de Nava acudieron al sitio tras recibir el reporte.

Al inspeccionar la unidad, las autoridades confirmaron que en el asiento del conductor se encontraba un hombre que ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, no se observaron huellas de violencia ni daños visibles en el vehículo.

En el lugar fueron localizados documentos e identificaciones a nombre de Rolando Uchino, por lo que no se descarta que pudiera tratarse de la persona fallecida; sin embargo, la identidad deberá ser confirmada oficialmente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley que determinará la causa exacta del fallecimiento.