Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General del Estado activó un reporte de búsqueda para localizar a la adolescente Roselyn Hernández Cole, de 16 años, quien fue vista por última vez el pasado 11 de mayo en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la ficha emitida por las autoridades, la menor desapareció alrededor de las 15:00 horas y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que corporaciones de seguridad mantienen activa su búsqueda.

La adolescente es de nacionalidad mexicana, complexión robusta, mide aproximadamente 1.72 metros y tiene cabello lacio color rojo.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, blusa color beige y sandalias negras.

La Fiscalía informó que la menor no cuenta con señas particulares visibles que faciliten su identificación, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a localizarla sana y salva.

Las autoridades exhortaron a comunicarse al sistema de emergencias 911 o al teléfono (844) 438 07 00 de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en caso de contar con datos sobre su ubicación.