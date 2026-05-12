Fuerte tormenta provoca inundaciones y cierre de vialidades en Piedras Negras y Eagle Pass

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una intensa precipitación pluvial acompañada de tormenta eléctrica azotó durante la noche y madrugada la región norte de Coahuila y el sur de Texas, afectando principalmente a las ciudades de Piedras Negras y Eagle Pass.

La tormenta ya había sido advertida por los servicios meteorológicos de Estados Unidos y México, así como por autoridades de Protección Civil estatal, ante el pronóstico de lluvias severas y posibles inundaciones en zonas bajas.

Las fuertes lluvias provocaron el incremento en el caudal de los arroyos Primavera y El Tornillo, lo que obligó al cierre de la circulación en diversas calles de colonias como González y Buena Vista.

En sectores como Vista Hermosa y Buena Vista también fueron cerradas vialidades, entre ellas la calle Laredo, debido a la acumulación de agua proveniente de las partes altas de la ciudad.

Elementos de Protección Civil, así como policías estatales y municipales, realizaron recorridos preventivos para auxiliar a conductores y habitantes de sectores vulnerables ante el riesgo de inundaciones.

De acuerdo con reportes preliminares, la lluvia podría haber superado las tres pulgadas en algunas zonas, cantidad suficiente para provocar afectaciones y severos encharcamientos.

En Eagle Pass, autoridades recomendaron a la población evitar viajar durante la noche y extremar precauciones al transitar por zonas bajas y vados, debido al riesgo de ser arrastrados por la fuerza de la corriente.