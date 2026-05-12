Investigan fallecimiento de una persona en Villa Unión; Fiscalía descarta huellas de violencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del hallazgo de una persona sin vida, quien presuntamente habría decidido quitarse la vida por suspensión, en el municipio de Villa Unión.

La Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en Villa Unión.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 01, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, tras el reporte se realizaron las diligencias iniciales correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley.

Familiares fueron entrevistados y se detectó un cuadro de presión emocional en la víctima.

El funcionario señaló que familiares de la persona fueron entrevistados por las autoridades y que, de manera preliminar, se detectó que atravesaba un cuadro de presión emocional, situación que presuntamente habría derivado en la decisión.

Las autoridades continúan las investigaciones a la espera de los resultados de la necropsia.

Asimismo, indicó que en el lugar de los hechos no se apreciaron huellas de violencia, por lo que las investigaciones continúan en espera de los resultados oficiales de la necropsia.

"Efectivamente, se toma conocimiento por parte de agentes de Investigación Criminal del hallazgo de una persona que decidió quitarse la vida por suspensión. Se toman las medidas iniciales, como el levantamiento del cuerpo y el traslado al Semefo para realizar la necropsia correspondiente", señaló Rodríguez Ríos.