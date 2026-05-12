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Piedras Negras

Memo Ruiz reconoce a enfermeras y enfermeros en su día y refrenda su compromiso con la salud en Coahuila

El candidato del PRI-UDC destacó la importancia del personal de salud y propuso fortalecer la infraestructura médica en Coahuila.

Por Redaccion La Voz - 12 mayo, 2026 - 01:02 p.m.
Memo Ruiz reconoce a enfermeras y enfermeros en su día y refrenda su compromiso con la salud en Coahuila

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC) a diputado local por el Distrito 02, Memo Ruiz, reconoció la importante labor que diariamente realizan enfermeras y enfermeros en favor de la salud y bienestar de las familias coahuilenses.

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Reconocimiento a la labor de enfermería

El candidato destacó que el personal de enfermería representa una pieza fundamental dentro del sistema de salud, gracias a su entrega, profesionalismo y vocación de servicio.

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La salud física y mental de los coahuilenses no es un tema menor, por eso reconozco la labor de las y los enfermeros, ya que su trabajo es pieza fundamental para cuidar a nuestras familias”, expresó.

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Propuestas legislativas en salud

Memo Ruiz señaló que dentro de sus propuestas legislativas en materia de salud contempla gestionar más infraestructura médica, así como hospitales mejor equipados y con abasto suficiente de medicamentos para garantizar una atención digna y de calidad.

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Asimismo, subrayó que fortalecer el sistema de salud no solo implica contar con más hospitales, sino también con personal médico capacitado y comprometido con las necesidades de la ciudadanía.

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“No solo se trata de más hospitales, sino también de contar con personal médico a la altura de lo que Coahuila requiere, con condiciones adecuadas para desempeñar su importante labor”, añadió.

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Finalmente, Memo Ruiz reiteró su compromiso de seguir impulsando desde el Congreso iniciativas y gestiones que fortalezcan los servicios de salud y mejoren la atención médica para las familias de Piedras Negras y todo Coahuila.

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