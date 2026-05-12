Aseguran 17 kilos de marihuana tras cateo en la colonia Altamira de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades estatales y federales llevaron a cabo un cateo en un domicilio de la colonia Altamira, en Piedras Negras, donde aseguraron varios paquetes con marihuana, con un peso aproximado de 17 kilogramos.

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Policía Civil Coahuila y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que se recibiera un reporte anónimo sobre presuntas actividades relacionadas con la venta de droga.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con las autoridades, tras las investigaciones correspondientes se integró una carpeta de investigación y posteriormente se solicitó ante un juez el mandamiento judicial para realizar el cateo.

En la intervención también participó personal del Ministerio Público y Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias necesarias dentro del inmueble señalado.

Como resultado del cateo, fueron encontrados diversos paquetes encintados que contenían marihuana, por lo que se procedió a su aseguramiento para realizar el pesaje y las pruebas químicas correspondientes.

Detalles confirmados

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que el acto de investigación forma parte de las acciones emprendidas contra delitos relacionados con narcóticos en la región.

Pese al aseguramiento de la droga, no se reportaron personas detenidas durante el operativo. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles responsabilidades y dar continuidad al caso.

Finalmente, la droga asegurada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones federales correspondientes.