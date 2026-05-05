Capturan a dos por robos en la Real del Norte; Caen en Nava y Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Como resultado de denuncias ciudadanas por diversos robos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a dos presuntos responsables mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión en los municipios de Nava y Piedras Negras.

Detenciones en Coahuila

El primer caso corresponde a Erick N, alias "El Erito", de 35 años, quien fue capturado en Nava al ser señalado por su probable participación en múltiples robos a casa habitación.

En una segunda acción, autoridades detuvieron en Piedras Negras a Miguel Ángel N, conocido como "El Pollo", de 21 años, presuntamente implicado en robos registrados en la zona centro de la ciudad.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, ambos detenidos ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, donde se determinará su situación legal durante la audiencia inicial.

El funcionario subrayó que estas detenciones son producto del seguimiento a reportes ciudadanos, los cuales permiten integrar carpetas de investigación que derivan en órdenes de aprehensión y posibles vinculaciones a proceso.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a denunciar hechos delictivos, al considerar que la colaboración ciudadana es clave para combatir la incidencia de robos en la región.