Confronta mujer a Jacobo Rodríguez por drenaje colapsado en la colonia Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La crisis por el colapso del drenaje en la colonia Lázaro Cárdenas derivó en un momento de confrontación entre ciudadanos y el alcalde Jacobo Rodríguez, luego de que una vecina lo encarara para exigir soluciones ante las condiciones insalubres en su sector.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes a las afueras de las oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), donde el edil acudió a sostener una reunión con personal de la paramunicipal. A su salida, fue interceptado por la mujer, quien denunció que las aguas negras ya ingresan a viviendas en el cruce de las calles Simón Bolívar y Chihuahua.

"¡Ya no aguantamos los zancudos, por favor, señor!", se le escucha reclamar en un video difundido en redes sociales, donde también exige que se cumplan las promesas de campaña. "Usted nos prometió un cambio y ese cambio ya lo necesitamos", expresó.

La denunciante describió las condiciones de su colonia como un "pantano", señalando afectaciones graves a la movilidad y a la salud de las familias, debido a la acumulación de aguas residuales.

Durante el intercambio, un hombre identificado como Gilberto, presuntamente ex trabajador de SIMAS, intervino en la conversación; sin embargo, uno de los escoltas del alcalde lo empujó para retirarlo del lugar, lo que elevó la tensión entre los presentes.

El incidente quedó grabado en video, donde también se observa la intervención de otro elemento de seguridad, reflejando el nivel de inconformidad social en torno a la problemática del sistema de agua y saneamiento.

El hecho se da en medio de crecientes reclamos ciudadanos por fallas en el drenaje en distintos sectores de la ciudad, situación que ha generado presión directa hacia las autoridades municipales para atender una problemática que impacta la salud y calidad de vida de los habitantes.