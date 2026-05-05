Detienen a hombre por agredir brutalmente a su madre de 73 años en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre fue detenido y puesto bajo proceso penal tras ser acusado de agredir violentamente a su madre, una mujer de 73 años, en un domicilio de la colonia Ramón Bravo.

El imputado, identificado como Julio César N, de 43 años, fue capturado luego de que la víctima presentara una denuncia formal, lo que permitió a las autoridades integrar la carpeta de investigación y obtener la orden de aprehensión correspondiente.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, el señalado ya se encuentra a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas durante la audiencia inicial.

Las autoridades indicaron que el hombre contaba con antecedentes de conductas agresivas hacia su madre, lo que agravó el caso.

Impacto en la comunidad

La víctima fue reportada fuera de peligro, situación que facilitó que pudiera acudir ante las instancias correspondientes para denunciar los hechos.

El caso ha generado indignación entre la comunidad, al registrarse en fechas cercanas al 10 de mayo, cuando se conmemora el Día de las Madres, evidenciando la persistencia de la violencia familiar incluso contra personas adultas mayores.

Autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier tipo de agresión en el entorno familiar, al subrayar que este tipo de delitos deben ser atendidos con prontitud para garantizar la protección de las víctimas.