Conductor afectado interpone denuncia penal por choque de patrulla en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– A once días del accidente en el que una patrulla de la Policía Preventiva Municipal presuntamente provocó un choque con saldo de un lesionado y cuantiosos daños materiales, el conductor afectado presentó una denuncia penal al no concretarse un acuerdo reparatorio.

La querella fue interpuesta por Luis Fernando García ante el Ministerio Público de Asuntos Viales de la Fiscalía General del Estado, donde señala a los elementos involucrados por los presuntos delitos de lesiones y daños.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió el pasado 21 de junio en el cruce del par vial Román Cepeda y Miguel Garza, en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando la unidad oficial número 2533 se vio involucrada en una colisión que dejó con pérdida total tanto a la patrulla como al vehículo particular.

Pese a que el accidente dejó una persona lesionada y severos daños materiales, el caso no fue turnado en ese momento al Ministerio Público de Asuntos Viales. De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el asunto sería resuelto mediante un acuerdo entre las partes.

Acciones de la autoridad

Al no concretarse dicha reparación del daño, el afectado decidió acudir ante la autoridad ministerial para formalizar la denuncia y solicitar que se determine la responsabilidad correspondiente.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que, tras el inicio de la carpeta de investigación, serán citados los involucrados para rendir su declaración.

El funcionario explicó que, en una primera etapa, la Fiscalía buscará que ambas partes alcancen un acuerdo reparatorio. En caso de no lograrse, el expediente será remitido ante un juez de control para que continúe el proceso conforme a derecho.