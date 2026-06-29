Recuperan vehículo robado tras persecución; conductor escapa a pie en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un automóvil con reporte de robo fue recuperado por corporaciones de seguridad de Piedras Negras luego de una persecución que concluyó cuando el conductor abandonó la unidad para escapar a pie.

Los hechos iniciaron la mañana de este domingo, cuando el propietario de un Ford Fiesta gris, de cuatro puertas, reportó que su vehículo había desaparecido del exterior de su domicilio, en la colonia Campo Verde.

El afectado declaró que durante la noche convivió con varias personas y que, al despertar, descubrió que el automóvil ya no se encontraba estacionado frente a su vivienda. De manera preliminar, manifestó que sospecha de algunos individuos que conoció en una discoteca horas antes del robo.

Tras recibirse la denuncia, las autoridades emitieron un boletín de búsqueda y desplegaron un operativo para ubicar la unidad.

La recuperación del vehículo

Un par de horas después, agentes de la Agencia de Investigación Criminal localizaron el vehículo cuando era conducido por un sujeto que, al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha para intentar escapar.

La persecución concluyó en el cruce de las calles Copey y Jaras, en la colonia Año 2000, donde el conductor abandonó el automóvil cerca de un arroyo y logró huir antes de ser detenido.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para establecer la identidad del responsable y deslindar responsabilidades.

El propietario formalizará la denuncia

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas por estos hechos. El propietario acudirá a formalizar la denuncia correspondiente para integrar la carpeta de investigación.