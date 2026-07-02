Catean presunto punto de venta de droga en Piedras Negras; hay tres detenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado, con apoyo de corporaciones estatales y federales, intervino la mañana de este jueves un inmueble de la colonia Argentinas, en Piedras Negras, donde presuntamente operaba un punto de venta de droga.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Argentinas

La diligencia judicial se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Mayahuel, con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Estatal de Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Como resultado del cateo fueron aseguradas diversas dosis de metanfetamina y marihuana, además de pipas artesanales y básculas grameras, objetos que serán incorporados a la carpeta de investigación.

El cateo fue autorizado por un juez de control

En el lugar también fueron detenidos un hombre y dos mujeres, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la intervención fue autorizada por un juez de control, luego de que la Fiscalía integró una carpeta de investigación derivada de una denuncia anónima presentada por habitantes del sector.

Los detenidos están a disposición del Ministerio Público

Hasta el cierre de esta edición, la autoridad ministerial no había informado la cantidad exacta de droga asegurada; sin embargo, confirmó que tanto los narcóticos como los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal.