Alertan por llegada de polvo del Sahara a Piedras Negras; prevén afectaciones en la calidad del aire

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Subsecretaría de Protección Civil del Estado emitió una alerta preventiva para la Región Norte de Coahuila, incluida Piedras Negras, ante la llegada de una nube de polvo del Sahara que durante este lunes podría provocar un ambiente brumoso, disminuir la calidad del aire y ocasionar molestias en personas con enfermedades respiratorias o alergias.

El coordinador regional de Protección Civil, Francisco Contreras, informó que el fenómeno comenzará a percibirse principalmente durante la tarde y noche, cuando aumente la concentración de partículas suspendidas en el ambiente.

Explicó que el polvo del Sahara se origina en el desierto ubicado al norte de África, donde fuertes vientos levantan millones de toneladas de arena y polvo que son transportadas por las corrientes atmosféricas a lo largo de más de 7 mil kilómetros, cruzando el océano Atlántico hasta llegar al Golfo de México y posteriormente al norte del país, incluyendo Coahuila.

Aunque aclaró que no representa un riesgo grave para la población en general, señaló que las personas con asma, rinitis alérgica, bronquitis, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o padecimientos cardíacos pueden experimentar irritación en ojos, nariz y garganta, estornudos frecuentes, escurrimiento nasal, tos seca, dificultad para respirar y sensación de resequedad en las vías respiratorias.

"Durante este día podrían presentarse alergias, ojos llorosos, irritación nasal y un ambiente brumoso en distintos sectores de la región. Además, al atardecer es probable que el cielo adquiera tonalidades rojizas o anaranjadas debido a la dispersión de las partículas en la atmósfera", explicó Contreras.

En Piedras Negras también podría registrarse una ligera disminución de la visibilidad, principalmente en carreteras y zonas abiertas, aunque no se esperan afectaciones importantes para la circulación vehicular.

Las autoridades recomendaron evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor concentración de polvo, especialmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.

Asimismo, exhortaron a mantener puertas y ventanas cerradas si se percibe polvo en el ambiente, utilizar cubrebocas en caso de permanecer por periodos prolongados en exteriores, mantenerse bien hidratado y continuar con los tratamientos médicos prescritos en caso de padecimientos respiratorios.

Protección Civil también pidió evitar la quema de basura, pastizales o cualquier actividad que genere humo o partículas adicionales, ya que ello puede agravar la calidad del aire.

Las autoridades precisaron que este fenómeno es recurrente entre los meses de junio y agosto, por lo que cada año masas de polvo provenientes del desierto africano alcanzan territorio mexicano. Además de generar cielos opacos y atardeceres más intensos, estas partículas pueden reducir temporalmente la humedad ambiental y favorecer una mayor sensación de calor durante el día.

Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y, en caso de presentar dificultades respiratorias persistentes o severas, acudir de inmediato a recibir atención médica.