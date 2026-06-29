MANOSEO desata riña en zona centro de Piedras Negras; hay dos hombres arrestados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Lo que comenzó como un presunto tocamiento indebido terminó con dos hombres detenidos, luego de protagonizar una riña en plena vía pública durante la madrugada del domingo, en la zona centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Terán, donde ciudadanos solicitaron el apoyo de las corporaciones policiacas al observar a dos personas golpeándose, situación que generó una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

¿Cómo ocurrió la riña?

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conflicto se originó cuando uno de los involucrados, un migrante originario de Honduras, presuntamente intentó tocar las partes íntimas del otro hombre sin su consentimiento, lo que derivó en una discusión que rápidamente escaló hasta los golpes.

Al sitio acudieron también agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes localizaron a Javier, mexicano de aproximadamente 40 años de edad, quien relató que el altercado inició tras el supuesto comportamiento inapropiado del extranjero.

Detalles de la atención médica

Socorristas del Departamento de Bomberos brindaron atención médica a ambos participantes debido a las lesiones sufridas durante la pelea. Sin embargo, las heridas fueron consideradas menores y ninguno requirió ser trasladado a un hospital.

Consecuencias de la riña

Una vez controlada la situación, ambos hombres fueron asegurados por alterar el orden público y participar en una riña. Posteriormente quedaron internados en las celdas municipales, donde permanecerán mientras la autoridad correspondiente determina su situación jurídica.