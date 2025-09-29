Exagente de la CBP, entre las víctimas del tiroteo en el Casino Kickapoo de Eagle Pass

Eagle Pass, Texas – Autoridades confirmaron que Marcus "Mark" Antley, agente retirado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), se encuentra entre las víctimas mortales del tiroteo registrado la noche del sábado en el casino Kickapoo Lucky Eagle.

Antley, reconocido y querido miembro de la comunidad, perdió la vida cuando un hombre armado abrió fuego durante una rifa de fin de semana en el concurrido centro de apuestas.

Durante el ataque, su esposa resultó herida de bala en una pierna; fue trasladada a un hospital y se espera que se recupere favorablemente.

Amigos, excompañeros y habitantes de la región describieron a Antley como un servidor público ejemplar, quien dedicó gran parte de su vida a la seguridad nacional y al bienestar de su comunidad.

Su muerte ha provocado una ola de consternación en Eagle Pass y sus alrededores.

Como muestra de duelo, agentes de la CBP han comenzado a compartir en redes sociales una imagen de la insignia de la corporación cubierta con un listón negro, en honor a su memoria y trayectoria.

El tiroteo dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos seis lesionadas. Tras un operativo coordinado, el presunto responsable fue capturado horas después en el condado de Wilson.

La comunidad continúa rindiendo homenaje a Antley, recordándolo no solo por su carrera en el servicio público, sino también por su calidad humana, generosidad y liderazgo.