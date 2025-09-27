¡Evita el dengue! Autoridades llaman a limpiar patios y eliminar criaderos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En esta temporada, prevenir el dengue está en manos de todos. Así lo reiteró la Secretaría de Salud a través de una campaña de concientización que llama a la población a sumarse a las acciones contra esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Priscila Hernández, coordinadora de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, exhortó a la ciudadanía a mantener sus patios limpios y libres de objetos que acumulen agua, pues este es el principal criadero del mosquito transmisor.

Entre las medidas recomendadas en el hogar se encuentran:

Lavar y tapar cubetas, tinacos y piletas

Voltear recipientes que no se usen

Tirar llantas, botellas y cacharros

Cambiar el agua de floreros y bebederos cada tres días

También se aconsejan medidas personales como:

Usar repelente de mosquitos

Vestir ropa de manga larga y pantalones

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas

En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, molestia detrás de los ojos o erupciones en la piel, la recomendación es acudir de inmediato a consulta médica.