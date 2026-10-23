Reconocen a cuatro integrantes del personal ministerial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La trayectoria y el desempeño de cuatro integrantes del personal ministerial fueron reconocidos por la Fiscalía General del Estado durante la conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público.

En representación de la Delegación Norte Uno, los agentes del Ministerio Público Sergio Delgado de Luna y Nayeli Anguiano Rangel recibieron la distinción. También fueron reconocidos Janette Torres y el licenciado Falcón, integrantes del personal ministerial del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

Reconocimiento a la Trayectoria Ministerial

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, convocó a delegados regionales, directores de área, fiscales y fiscales especializados a una ceremonia en la que destacó los méritos y la trayectoria de quienes desempeñan funciones ministeriales.

Para determinar a los galardonados, se integró un comité de evaluación con directivos de la Fiscalía, que revisó los currículums y los méritos profesionales de los aspirantes. La entrega de reconocimientos se realizó durante una comida con personal ministerial y representantes del Consejo Interno de la institución.

Compromiso con la Justicia

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, señaló que estas distinciones reflejan el compromiso de los agentes con sus responsabilidades y con el fortalecimiento de la procuración de justicia.

Explicó que, durante su mensaje, Fernández Montañez reiteró el compromiso asumido con el gobernador de llevar a la Fiscalía a un siguiente nivel, mediante la mejora de su desempeño y la contribución de cada área a las estrategias de seguridad.

Rodríguez Ríos destacó que el trabajo de los agentes del Ministerio Público es fundamental para concluir las investigaciones que demanda la ciudadanía, procurar justicia y perseguir los delitos.

Añadió que el reconocimiento al personal ministerial pone de relieve la importancia de la labor que realizan diariamente desde sus respectivas áreas para atender las exigencias de justicia de la población.