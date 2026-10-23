Muere enfermera; cierran caso por volcadura en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La muerte de Renee Leticia Aguilera Barrientos, quien permanecía hospitalizada por lesiones graves sufridas en una volcadura en la Carretera Federal 2, llevará al cierre de la carpeta de investigación, al extinguirse la acción penal contra la conductora señalada como responsable del accidente.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, informó que personal médico notificó este viernes el fallecimiento de la mujer, quien presentaba un daño cerebral considerable y afectaciones severas en el sistema nervioso.

Explicó que, ante la gravedad de su estado de salud, la familia tomó la decisión de desconectarla del soporte médico, tras lo cual se formalizó su muerte.

Detalles del accidente

Aguilera Barrientos, enfermera adscrita a la Jurisdicción Sanitaria 01, viajaba con otras tres trabajadoras de la salud cuando ocurrió el accidente en el municipio de Hidalgo, en la zona fronteriza de Coahuila.

De acuerdo con los primeros informes integrados a la investigación, el vehículo perdió el control cuando intentaba incorporarse a la circulación y volcó al menos cuatro veces, hasta quedar con los neumáticos hacia arriba.

Los dictámenes periciales y las indagatorias de la Guardia Nacional apuntaron a que Renee Leticia conducía la unidad. Según el delegado, esa conclusión la ubica como responsable del percance y de las lesiones que sufrieron tanto ella como sus acompañantes.

Rodríguez Ríos precisó que las otras tres trabajadoras de la salud se encontraban estables y que sus lesiones no las colocaron en peligro, a diferencia de la conductora, quien permaneció en estado crítico debido a un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura de cráneo.

Cierre de la investigación

Con el fallecimiento de la conductora, la Fiscalía concluirá la carpeta por extinción de la acción penal, al extinguirse esta por la muerte de la persona imputada, explicó el funcionario.

Añadió que la determinación se enmarca en la instrucción del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, de dar conclusión a las carpetas de investigación iniciadas por los agentes del Ministerio Público cuando legalmente corresponda.