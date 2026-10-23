Cae par por violencia familiar y alistan imputaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Dos hombres señalados por el delito de violencia familiar enfrentarán audiencias iniciales, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron órdenes de aprehensión en su contra.

Las investigaciones que derivaron en ambos mandamientos judiciales fueron integradas en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, informó Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1.

Acciones de la Fiscalía ante la Violencia Familiar

El funcionario explicó que las audiencias están previstas para este día, con el propósito de formular imputación contra los señalados y solicitar su vinculación a proceso por parte del Ministerio Público.

Rodríguez Ríos señaló que estas acciones responden a la instrucción de la Fiscalía de esclarecer los casos de violencia familiar, una problemática que afecta particularmente a las mujeres.

Llamado a la Denuncia y Apoyo Institucional

Ante estos hechos, llamó a las víctimas a denunciar a sus agresores y buscar apoyo institucional para romper los ciclos de violencia, antes de que las agresiones escalen.

El delegado subrayó que dar el paso de denunciar es fundamental para que las autoridades puedan intervenir e investigar los casos, además de evitar que las víctimas permanezcan expuestas a nuevas agresiones.