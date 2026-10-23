Investigan asalto a adulto mayor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La revisión de cámaras de seguridad y el análisis de datos de prueba forman parte de las indagatorias para identificar a los dos hombres señalados por agredir con arma blanca a José Luis Reta Delgado, de 72 años, durante un asalto en su domicilio, en la colonia Tierra y Esperanza.

Investigación en curso

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, informó que la Agencia de Investigación Criminal ya cuenta con videos que son analizados para establecer la identidad de los presuntos responsables.

El funcionario señaló que, hasta el momento, se mantienen dos líneas de investigación, cuyos detalles no serán revelados por estrategia. Los agentes continúan con la recopilación de información para esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la víctima refirió haber sido atacada por dos sujetos durante el robo, aunque no proporcionó características que permitieran identificarlos.

Estado de salud de la víctima

Reta Delgado ingresó a un hospital la mañana del jueves, luego de la agresión. Inicialmente, su estado de salud fue reportado como delicado, pero estable; posteriormente, las autoridades informaron que se mantenía estable.

Rodríguez Ríos indicó que las diligencias se realizan bajo la instrucción del fiscal general del estado, Federico Fernández Montaño, con el objetivo de esclarecer el caso y ubicar a los responsables.