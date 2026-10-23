Suma Estado esfuerzos contra el rezago educativo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Vizcaya de las Américas y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) firmaron un convenio de colaboración para combatir el rezago educativo que afecta a unas 27 mil personas en Piedras Negras, mediante la incorporación de estudiantes universitarios a labores de alfabetización y asesoría académica.

El acuerdo contempla la participación de alumnos como asesores educativos y alfabetizadores, así como el uso de instalaciones universitarias para habilitar círculos de estudio en distintas colonias.

Jaime Bueno Zertuche, director general del IEEA, destacó que la colaboración con instituciones educativas permite ampliar la cobertura de los servicios y sumar a jóvenes que, mediante su servicio social y prácticas profesionales, pueden contribuir a que más personas concluyan la primaria y secundaria.

"Nos ayuda muchísimo y multiplicamos esfuerzos y tenemos un impacto aún mayor", expresó. El funcionario señaló que, de acuerdo con las estimaciones de la dependencia, alrededor de 27 mil habitantes de Piedras Negras presentan algún tipo de rezago educativo, por lo que consideró necesario establecer alianzas con universidades y otros sectores para ampliar la atención.

Añadió que el IEEA mantiene como objetivo que ninguna persona mayor de 15 años se quede sin la oportunidad de aprender a leer y escribir o de concluir su educación básica.

Bueno Zertuche informó que, durante el año, más de 900 personas han concluido sus estudios de educación básica en la región mediante estrategias de atención educativa.

Avances en la alfabetización en Coahuila

Asimismo, indicó que Coahuila registra una tasa de analfabetismo de 1.3 por ciento, por debajo del promedio nacional, estimado entre 3.7 y 3.8 por ciento, según los datos que citó.

El director estatal agregó que la meta anual establecida para Coahuila es de 25 mil 382 certificados y que el avance reportado alcanza 94.4 por ciento.

Precisó que la entidad ya cumplió su objetivo en alfabetización, mientras continúa trabajando para alcanzar las metas de primaria y secundaria antes de finalizar el año.

Por su parte, María de los Ángeles Elizalde Vallejo, directora de la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Piedras Negras, señaló que participarán principalmente estudiantes de las licenciaturas en Educación y Psicología.

Participación de estudiantes en la educación de adultos

Explicó que, además de aplicar sus conocimientos en la práctica profesional, los universitarios deberán desarrollar estrategias de sensibilización y empatía para motivar a las personas que, por distintas circunstancias, no concluyeron sus estudios.

La directora consideró que el convenio representa una oportunidad para que los alumnos contribuyan a las necesidades de la comunidad y fortalezcan su formación profesional.

Bueno Zertuche adelantó que el IEEA continuará buscando acuerdos con otras instituciones educativas, cámaras empresariales y organizaciones para ampliar los servicios de alfabetización y educación básica en las distintas regiones de Coahuila.