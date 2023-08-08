Agreden guardias a joven en un bar

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Guardias de seguridad de un reconocido bar local, fueron señalados de haber golpeado a un cliente, que aparentemente se encontraba alterando el orden al interior del establecimiento.

El afectado fue identificado como Jesús Osvaldo Rodríguez Villarreal de 24 años, quien explicó a los elementos de las corporaciones de seguridad, que repentinamente los guardias trataron de sacarlo junto a sus amigos del sitio, pero al oponerse, lo molieron a golpes.

Fue necesaria la presencia de la ambulancia de bomberos, quienes atendieron al lesionado en el lugar, debido a que las lesiones que presenta no eran de consideración no fue necesario su traslado a un nosocomio de la ciudad.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal, se entrevistaron con trabajadores del establecimiento con la finalidad de ubicar a los presuntos responsables, sin embargo, ya se habían retirado y no fueron identificados.