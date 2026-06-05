Atacó a seis familiares en Piedras Negras y huyó a Estados Unidos; ya fue entregado a autoridades

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre identificado como Erick Aret Cruz Gardea, de 31 años de edad, es investigado por una serie de agresiones ocurridas la noche del jueves en Piedras Negras, donde seis personas resultaron lesionadas, entre ellas sus padres, dos hermanas, su exesposa y su exsuegra.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, el primer ataque ocurrió en un domicilio de la colonia Valle del Norte, donde el sujeto presuntamente agredió con un machete a sus padres y a sus dos hermanas, causándoles diversas lesiones.

Tras ese hecho, el hombre abandonó el lugar y se dirigió a la colonia Presidentes, donde localizó a su exesposa y a su exsuegra. Las investigaciones señalan que continuó con las agresiones en ese sector, lesionando a su expareja con un arma blanca y atropellando a la madre de ésta con un vehículo.

Las seis víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. Aunque algunas de las heridas fueron de consideración, las autoridades informaron que ninguna de las personas lesionadas se encuentra en riesgo de perder la vida.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que ya se integran diversas carpetas de investigación derivadas de los ataques, tanto por los hechos ocurridos dentro del entorno familiar como por las agresiones cometidas contra su exesposa y exsuegra.

Asimismo, señaló que se cuenta con denuncias formales y que será necesario esperar los resultados de los dictámenes médicos y periciales para determinar con precisión los delitos que se le imputarán al detenido, entre los que podrían figurar tentativa de homicidio, lesiones graves y otros ilícitos relacionados.

Después de las agresiones, el presunto responsable huyó hacia el Puente Internacional Número Dos con la intención de ingresar a Estados Unidos. Una vez del otro lado de la frontera, sufrió un percance que provocó el incendio del vehículo que conducía.

Posteriormente intentó ocultarse en las inmediaciones del río Bravo y permaneció varias horas evadiendo a las autoridades estadounidenses. Incluso, al verse rodeado, se lanzó al afluente para evitar su captura.

Finalmente, alrededor de las cinco de la mañana del viernes, agentes de la Patrulla Fronteriza lograron detenerlo. Tras ser procesado por autoridades migratorias estadounidenses y verificar su situación legal, fue entregado la tarde del mismo día a elementos de la Policía Estatal de Coahuila en la guardarraya del Puente Internacional Número Dos.

Ahora, Erick Aret Cruz Gardea permanece bajo custodia de las autoridades mexicanas mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y definir su situación jurídica.