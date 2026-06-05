Realizarán jornada de prótesis de rodilla para 11 pacientes en Hospital Chavarría

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" llevará a cabo a finales de junio una nueva campaña de colocación de prótesis de rodilla, mediante un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, informó el director de la unidad médica, el doctor Agustín Aguilar Rodríguez.

El funcionario explicó que durante esta jornada se realizarán 11 cirugías de reemplazo de rodilla en un periodo de cuatro días, beneficiando a pacientes previamente seleccionados de una lista de espera que se actualiza de manera permanente.

"Las prótesis de rodilla son materiales costosos y también se trata de procedimientos quirúrgicos de alto costo. Gracias a esta campaña podemos ofrecer este beneficio a pacientes que lo necesitan y que, de otra manera, tendrían dificultades para acceder a este tratamiento", señaló.

Aguilar Rodríguez detalló que las intervenciones serán realizadas por tres especialistas en traumatología del hospital, con el respaldo del personal de enfermería que participa en este tipo de jornadas médicas.

Detalles confirmados

Indicó que, a diferencia de otras campañas como las de cirugía de cataratas, las prótesis de rodilla requieren mayor tiempo quirúrgico, ya que cada procedimiento ocupa prácticamente un turno completo de quirófano.

Aclaró que durante la campaña únicamente se verá comprometida la operación del área quirúrgica, mientras que el resto de los servicios hospitalarios continuará funcionando de manera normal.

El director explicó que el desgaste natural de las articulaciones, especialmente de la rodilla por tratarse de una articulación de carga, provoca dolor y limitaciones severas en la movilidad de los pacientes.

"Muchos de ellos dejan de caminar debido al dolor. Lo que hacemos es sustituir la articulación dañada por una prótesis de titanio, lo que permite mejorar significativamente su calidad de vida", comentó.

Agregó que este tipo de implantes no forman parte del inventario habitual del hospital debido a su elevado costo, por lo que las campañas resultan fundamentales para atender la demanda existente.

Acciones de la autoridad

Finalmente, pidió comprensión a los pacientes que permanecen en lista de espera y aseguró que cada año se busca ampliar el número de beneficiarios.

"Vamos atendiendo a los pacientes conforme a la antigüedad y la necesidad médica. Esperamos que el próximo año podamos realizar nuevamente esta campaña y aumentar la cantidad de cirugías", concluyó.