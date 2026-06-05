Otorgan libertad condicional a mujer acusada de atacar con navaja a otra

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer acusada de presuntamente lesionar con una navaja a otra persona en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas obtuvo el beneficio de enfrentar su proceso penal en libertad, luego de una resolución emitida por un juez de control.

La imputada, identificada como Blanca Estela N, fue vinculada a proceso por hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2025, cuando presuntamente agredió a Verónica N, quien resultó con heridas en el rostro tras el ataque.

Pese a que la autoridad judicial encontró elementos para continuar con el procedimiento penal, determinó que la acusada pudiera llevar el proceso fuera de prisión bajo una serie de condiciones legales establecidas por el juzgado.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que el delito por el cual se sigue la causa penal es susceptible de mecanismos alternativos de solución, por lo que la legislación contempla medidas distintas a la prisión preventiva.

Señaló que la investigación continúa en integración y que tanto la Fiscalía como las partes involucradas seguirán aportando elementos para el esclarecimiento de los hechos.

Detalles confirmados

El funcionario precisó que la libertad condicional no implica el cierre del caso ni la conclusión del procedimiento judicial, ya que la imputada deberá cumplir con las disposiciones impuestas por la autoridad para conservar dicho beneficio.

Asimismo, advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por el juez podría ocasionar la revocación de la libertad concedida y derivar en una nueva orden de aprehensión.

Mientras tanto, el expediente permanece abierto y continuará avanzando conforme a los plazos y etapas establecidos dentro del sistema de justicia penal.