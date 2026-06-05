Médico Aldo Erubiel "N" vinculado a proceso por violación en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un juez de control vinculó a proceso al médico Aldo Erubiel "N" por el delito de violación, presuntamente cometido en perjuicio de una joven de 19 años, y determinó que permanezca en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.

La resolución fue emitida durante la audiencia correspondiente, en la que la representación social presentó los datos de prueba recabados durante la etapa inicial de la investigación.

Con esta determinación judicial, el imputado enfrentará el proceso penal privado de su libertad, en tanto se desarrolla la investigación complementaria y ambas partes reúnen mayores elementos para sustentar sus argumentos ante la autoridad judicial.

El caso se originó tras la denuncia presentada por la presunta víctima, lo que permitió a la Fiscalía General del Estado integrar una carpeta de investigación y solicitar una orden de aprehensión en contra del profesionista.

La captura de Aldo Erubiel "N" se llevó a cabo en las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en la colonia Nísperos de Piedras Negras, donde laboraba como médico al momento de ser detenido por agentes de investigación.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Rodríguez Ríos, señaló que las indagatorias permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar el mandamiento judicial y proceder con la detención del acusado.

Tras la vinculación a proceso, el Ministerio Público continuará fortaleciendo la carpeta de investigación, mientras que la defensa tendrá oportunidad de presentar pruebas y argumentos dentro del procedimiento legal.

Las autoridades reiteraron que el caso seguirá su curso conforme a derecho y será en las siguientes etapas procesales cuando se determine la situación jurídica definitiva del imputado.