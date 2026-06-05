Se abre enorme socavón en la avenida Lázaro Cárdenas; vehículo queda atrapado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un enorme socavón se abrió este viernes sobre la avenida Lázaro Cárdenas, una de las principales arterias de la ciudad, provocando que al menos un vehículo quedara atrapado al momento de circular por el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil quedó parcialmente dentro del hundimiento luego de que el pavimento colapsara repentinamente. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Tras el incidente, el conductor logró retirarse del lugar por sus propios medios, mientras que automovilistas y vecinos alertaron a las autoridades para que acordonaran el área y evitaran nuevos percances.

El socavón generó preocupación entre quienes transitan diariamente por esta importante vialidad, debido al riesgo que representa para conductores y peatones.

Acciones de la autoridad

Autoridades acudieron al sitio para evaluar las condiciones del hundimiento y establecer medidas preventivas que garanticen la seguridad de la población mientras se realizan las labores correspondientes.