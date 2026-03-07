Terrible: Hombre arroja aceite hirviendo a su ex pareja en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer resultó con quemaduras de segundo grado en gran parte del rostro luego de que su expareja presuntamente le arrojara aceite hirviendo durante una agresión ocurrida la tarde del sábado en la colonia 24 de Agosto.

El ataque se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Alfredo Breceda, donde una menor salió a pedir ayuda a vecinos al señalar que su madre estaba siendo golpeada por su expareja, identificado como Antonio, quien además le habría arrojado aceite hirviendo en el rostro.

La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en su rostro y fue trasladada al hospital.

Tras el reporte, socorristas del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la mujer, quien presentaba lesiones graves por quemaduras, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital General Doctor Salvador Chavarría.

De acuerdo con los primeros informes médicos, la víctima sufrió quemaduras de segundo grado en gran parte del rostro, por lo que su estado de salud fue reportado como reservado.

La menor pidió ayuda a los vecinos mientras su madre era agredida por Antonio.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al presunto agresor, quien logró darse a la fuga.

Las autoridades buscan al agresor, quien se dio a la fuga tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas que originaron la agresión; sin embargo, la víctima declaró que recientemente había terminado la relación con el presunto responsable.