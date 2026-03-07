Arranca la Jornada 2 del futbol americano juvenil en el Norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 2 de la temporada juvenil 2026 de la Asociación de Futbol Americano Infantil del Norte de Coahuila A.C., donde los equipos participantes buscarán sumar una victoria importante dentro del campeonato.

De acuerdo con el calendario oficial de la liga, la actividad iniciará el sábado 7 de marzo con un solo encuentro programado, cuando Vaqueros de Acuña se enfrenten a Venados de Piedras Negras, duelo que abrirá la segunda jornada del torneo juvenil y que genera expectativa entre los aficionados de ambas ciudades.

La mayor parte de la actividad se desarrollará el domingo 8 de marzo, día en que se disputarán tres partidos más. En uno de los encuentros, Broncos de Monclova se medirán ante Dragones de Piedras Negras, en un enfrentamiento que promete intensidad en el emparrillado.

Asimismo, Cougars enfrentarán a Águilas, mientras que Osos cerrarán la jornada enfrentando a Armadillos, completando así el calendario correspondiente a esta segunda fecha de la temporada.

Con estos encuentros, la campaña juvenil 2026 de la Asociación de Futbol Americano Infantil del Norte de Coahuila A.C. continúa su desarrollo, mientras las escuadras buscan posicionarse en la tabla y demostrar su nivel competitivo dentro del futbol americano juvenil de la región.