Se cae policía municipal durante rodada en estreno de nuevas motocicletas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un elemento de la Policía Preventiva sufrió una caída la noche del viernes mientras participaba en el operativo de acompañamiento a una rodada de motociclistas en el centro de la ciudad, durante el primer día de uso de las nuevas unidades adquiridas por el municipio.

El incidente se registró en la Gran Plaza, punto donde se concentraron decenas de motociclistas que realizarían un recorrido por diversas vialidades y que serían escoltados por agentes municipales a bordo de las motocicletas recientemente incorporadas al parque vehicular de Seguridad Pública.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento de iniciar el desplazamiento del contingente, uno de los oficiales perdió el control de la motocicleta que conducía, lo que provocó que cayera junto con la unidad frente a los asistentes.

Las motocicletas forman parte de una adquisición realizada con recursos públicos municipales y federales por un monto superior a los 16 millones de pesos.

Las unidades comenzaron a utilizarse este mismo viernes, apenas horas después de que fueran presentadas oficialmente y puestas en circulación con el objetivo de reforzar las tareas de vigilancia y patrullaje en la ciudad.