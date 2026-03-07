Agresor logra escapar tras botellazo en bar Free Roll que dejó a mujer lesionada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer de 27 años perdió tres piezas dentales luego de ser atacada con una botella durante una riña ocurrida en el bar Free Roll, localizado en el bulevar Manuel Pérez Treviño, en la colonia Suterm de Piedras Negras.

El incidente se registró durante la madrugada del viernes, cuando Luciana García Ortiz convivía con algunas amigas dentro del establecimiento.

Según relató la afectada, un hombre identificado como Enrique, conocido como "El Kike", comenzó a insultarla y a lanzar amenazas de muerte. En medio de la discusión, el sujeto tomó una botella y la golpeó en la boca, provocándole la pérdida de tres dientes.

Después de la agresión, el presunto responsable huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades. Mientras tanto, las amigas de la víctima la trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde fue atendida y reportada fuera de peligro.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General del Estado en la Región Norte tomó conocimiento de lo ocurrido y abrió una carpeta de investigación, informó el delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, por lo que se espera que la mujer presente la denuncia correspondiente ante las autoridades para que continúen las indagatorias.