Capturan en Piedras Negras a "El Hippie", prófugo por lesiones gravísimas desde 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades estatales detuvieron a Daniel N, alias El Hippie, quien permanecía prófugo desde hace más de un año y era buscado por el delito de lesiones gravísimas que ponen en riesgo la vida.

Detención en Piedras Negras

Según datos oficiales, el sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente desde agosto de 2025, motivo por el cual elementos de seguridad realizaron diversas acciones de localización para lograr su captura.

Finalmente, el presunto responsable fue ubicado en el sector Mundo Nuevo de Piedras Negras, donde agentes estatales lograron cumplimentar el mandamiento judicial en su contra.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía de la Región Norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, señaló que tras su detención el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación legal.