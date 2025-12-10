Detienen a hombre en colonia Villa Real que atacó con una navaja a su esposa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una agresión con arma blanca dejó a una mujer lesionada durante la madrugada de este martes en la colonia Villa Real de Piedras Negras, luego de que su esposo presuntamente la atacara mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El reporte se generó poco después de la 1:30 de la mañana, cuando vecinos escucharon los gritos de Delma Nancy "N", de 50 años, quien solicitaba ayuda tras ser herida. Al arribar las autoridades, la mujer señaló a su esposo, Ricardo "N" de 46 años, como el responsable del ataque.

Paramédicos de Bomberos atendieron a la víctima en el lugar, diagnosticando una lesión en el abdomen y otra en el dedo meñique de la mano izquierda, mismas que no requirieron hospitalización.

Detalles confirmados

Según relató la afectada, el agresor había estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde temprana hora y, al suscitarse una discusión entre ambos, éste se alteró y la atacó con una navaja.

Agentes de la Policía Civil de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención del individuo, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. La fiscalía general de Justicia definirá su situación legal en un plazo de 48 horas.