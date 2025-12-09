Formalizan denuncia por robo de vehículo en Los Laureles; detenido impactó automóvil contra barda

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General de Justicia confirmó que ya fue formalizada la denuncia por el robo y daños ocasionados a un vehículo en la colonia Los Laureles de Piedras Negras. Así lo informó el delegado de la institución, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

De acuerdo con el funcionario, la persona afectada acudió ante el Ministerio Público para interponer su querella, luego de haber sido víctima del robo de su automóvil Volkswagen Passat modelo 2019, el cual fue sustraído en la calle Clavel del citado sector.

Detalles del robo y la detención

El presunto responsable fue identificado como Ángel Arturo N., de 27 años, quien conducía el vehículo robado y terminó por impactarlo contra la barda de una vivienda en la misma colonia, tras lo cual fue detenido.

“Nos encontramos aún dentro del término constitucional de 48 horas, pero habremos de definir la situación legal del imputado. Ya con la denuncia, buscaremos que las partes involucradas lleguen a un acuerdo; de lo contrario, se judicializará la carpeta de investigación con persona detenida y será un juez quien deslinde responsabilidades”, señaló Rodríguez Ríos.