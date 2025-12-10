Detienen a cuatro personas en Piedras Negras por diversos delitos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron diversas órdenes de aprehensión emitidas por autoridades judiciales, como parte del seguimiento a denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia en Piedras Negras.

Dos de los detenidos, identificados como Mario Daniel "N" y Jesús "N", eran buscados por violencia familiar, luego de que las afectadas formalizaran su denuncia en el Centro de Empoderamiento de la Mujer. Tras la revisión del caso, se autorizó su captura.

Detalles confirmados

En otros hechos, agentes aprehendieron a Humberto "N" por daños materiales y a Juan Martín "N" por el delito de posesión de narcóticos.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que todos fueron llevados ante un juez, quien durante la audiencia inicial resolvió vincularlos a proceso al encontrar elementos que sustentan las acusaciones.

Acciones de la autoridad

Los cuatro detenidos ya fueron ingresados al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras avanza su proceso judicial.