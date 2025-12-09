Rechazan expansión de barrera de boyas en el Río Bravo: "Es un insulto y dañará el ecosistema"

EAGLE PASS, TEXAS.– El proyecto del gobierno de Texas para instalar más boyas acuáticas que formen una barrera antimigrante en el Río Bravo "no es más que un insulto a México y a Estados Unidos, además de que dañará el sistema ecológico; en pocas palabras, lo van a desgraciar", afirmó el comisionado Roberto Ruiz.

El funcionario señaló que este plan, impulsado como medida de contención migratoria, generará más afectaciones que beneficios.

¿Qué declaró Roberto Ruiz sobre el proyecto?

Ruiz lamentó que, pese a las críticas, poco puede hacerse para frenar la iniciativa, pues el gobernador de Texas "se ha apropiado de billones de dólares para hacer lo que quiera".

Subrayó que se trata de una línea divisoria internacional en la que el mandatario estatal no debería intervenir: "El río pertenece a México y a Estados Unidos, ¡no a Texas!".

Impacto en la comunidad fronteriza

Agregó que los recursos destinados a este tipo de barreras podrían emplearse en proyectos de mayor beneficio para las comunidades fronterizas. Reiteró estar "totalmente en contra" de la instalación de más boyas en el cauce del Bravo.