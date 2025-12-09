Joven de 25 años es puesto a disposición tras volcar auto ajeno y portar mariguana en la colonia Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un joven identificado como Carlos Eduardo N., de 25 años, quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales luego de protagonizar una volcadura la noche del lunes mientras conducía un vehículo MG color guindo en la colonia Acoros.

De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, el implicado tomó el automóvil sin permiso de su tío y, durante la conducción, un descuido habría provocado el accidente. El conductor sufrió lesiones leves y, tras ser atendido, fue trasladado para rendir declaración.

Acciones de la autoridad

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron varias bolsitas que contenían hierba verde con características de marihuana, motivo por el que también será investigado por posesión de narcóticos.

Detalles confirmados

Rodríguez Ríos detalló que la situación jurídica del joven deberá definirse en un plazo máximo de 48 horas, tiempo en el que el Ministerio Público determinará las responsabilidades correspondientes.