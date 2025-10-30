Atacan a machetazos a un hombre en Piedras Negras; agresor se dio a la fuga

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Durante la madrugada de este jueves, un hombre de 32 años fue víctima de una agresión con machete en la colonia Valle Escondido de Piedras Negras, hecho que provocó una fuerte movilización de las corporaciones policiacas.

El herido, identificado como Héctor Adrián Barrera Garza, fue trasladado al Hospital General “Doctor Salvador Chavarría” con lesiones en la frente y el abdomen. De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque habría sido perpetrado por un sujeto con quien mantenía conflictos personales desde tiempo atrás.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron para iniciar las indagatorias correspondientes y recabar información del afectado, quien aportó detalles sobre la identidad del presunto agresor.

Aunque se desplegó un operativo para dar con su paradero, no se logró realizar ninguna detención. El lesionado permanece bajo observación médica y fue invitado por las autoridades a formalizar su denuncia a fin de continuar con la investigación.