Sin denuncias por extorsión en Piedras Negras, confirma la Fiscalía

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado informó que actualmente no existen denuncias formales por el delito de extorsión en Piedras Negras.

Rigoberto Rodríguez, delegado regional, explicó que, aunque recientemente se conoció el caso de unos jóvenes procedentes de otra ciudad que presuntamente fueron víctimas de extorsión en un hotel, la denuncia correspondiente no ha sido presentada, por lo que no se ha abierto una carpeta de investigación.

El funcionario exhortó a quienes sufran este tipo de delitos a presentarse ante el Ministerio Público para formalizar sus quejas y darles seguimiento conforme a la ley.

Rodríguez también destacó que no se han registrado denuncias por estafas vinculadas con la compraventa de vehículos, pero pidió a la población mantenerse alerta ante posibles fraudes. Añadió que, durante la próxima temporada de alta circulación económica, suelen incrementarse los intentos de engaño, por lo que insistió en tomar precauciones al realizar cualquier transacción.